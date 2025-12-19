Ο Κέρτις Τζόουνς αποκάλυψε πως ο Μοχάμεντ Σαλάχ απολογήθηκε στους συμπαίκτες του μετά τις... βολές που εξαπέλυσε δημόσια κατά της Λίβερπουλ και του Άρνε Σλοτ.

Πυρά κατά πάντων στη Λίβερπουλ εξαπέλυσε πριν από μερικό διάστημα ο Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος... κουρασμένος από τον ρόλο του στον πάγκο εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του κλαμπ και του προπονητή του, Άρνε Σλοτ.

Έκτοτε ένα γαϊτανάκι εξελίξεων εκτυλίχθηκε στο Λίβερπουλ που ολοκληρώθηκε ωστόσο με... ανακωχή και συμμετοχή του Αιγύπτιου στο τελευταίο ματς των Reds απέναντι στη Μπράιτον. Πάντως ο Σαλάχ δεν είχε γόνιμες επαφές μόνο με τον Άρνε Σλοτ. Όπως αποκάλυψε άλλωστε ο Κέρτις Τζόουνς σε πρόσφατες δηλώσεις του θρύλος των Reds φρόντισε να απολογηθεί στους συμπαίκτες του για όποια αναστάτωση μπορεί να προκάλεσε.

«Ο Μο είναι ο εαυτός του και μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Μας ζήτησε συγγνώμη και είπε κάτι του τύπου: “Αν επηρέασα κάποιον ή σας έκανα να αισθανθείτε άσχημα με οποιονδήποτε τρόπο, ζητώ συγγνώμη”. Αυτός είναι ως άνθρωπος. Μπορώ να μιλήσω μόνο από τη δική μου εμπειρία, γνωρίζοντας τον Μο, για το πώς είναι μαζί μας και πώς αντέδρασε σε όλο αυτό.

Ήταν θετικός. Ήταν ακριβώς ο ίδιος Μο, με ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό του, και όλοι φέρθηκαν απέναντί του όπως πάντα. Υποθέτω πως αυτό είναι απλώς μέρος της επιθυμίας να είσαι νικητής και δεν νομίζω ότι θα είναι ο τελευταίος» τόνισε χαρακτηριστικά ο Άγγλος χαφ της Λίβερπουλ, ο οποίος συνέχισε εξηγώντας:

«Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι με τους οποίους μπορείς να χειριστείς τέτοιες καταστάσεις, όμως αν ένας παίκτης είναι εντάξει απλώς με το να κάθεται στον πάγκο και δεν θέλει να μπει να παίξει και να βοηθήσει την ομάδα, τότε αυτό θεωρώ ότι είναι μεγαλύτερο πρόβλημα. Όταν έχει υπάρξει οποιαδήποτε μορφή θυμού από εμάς, συμπεριλαμβανομένου και εμένα, πάντα προερχόταν από καλή πρόθεση.

Εκείνη τη στιγμή μπορεί να μην εκφράστηκε με τον σωστό τρόπο, αλλά ποτέ δεν είχε σκοπό να επηρεάσει την ομάδα, το τεχνικό επιτελείο, τον προπονητή ή οποιονδήποτε άλλον. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν πλέον και τώρα έχουμε δέσει καλά ως ομάδα, παίζουμε καλό ποδόσφαιρο και αρχίζουμε να κερδίζουμε αγώνες».