Σλοτ: «Θέλω να γίνω προπονητής της Λίβερπουλ, αισιόδοξος πως θα συμφωνήσει με τη Φέγενορντ»

Ο Άρνε Σλοτ με δηλώσεις του στο ESPN εξέφρασε την επιθυμία του να γίνει προπονητής της Λίβερπουλ και ανέφερε πως βρίσκεται σε φάση αναμονής για τη συμφωνία με τη Φέγενορντ.

Ο Άρνε Σλοτ «προπορεύεται» στην κούρσα της διαδοχής του Γιούργκεν Κλοπ. Από τη στιγμή που η περίπτωση του Ρούμπεν Αμορίμ δεν προχωράει η Λίβερπουλ προέκρινε την περίπτωση του Ολλανδού κόουτς που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στη Φέγενορντ και υπάρχει ανοιχτή διαπραγμάτευση μεταξύ των δυο κλαμπ.

O 45χρονος τεχνικός μίλησε στο ESPN και ξεκαθάρισε πως θέλει να γίνει προπονητής της Λίβερπουλ και ευελπιστεί πως οι δυο ομάδες θα βρουν τη χρυσή τομή. Θυμίζουμε πως η Φέγενορντ απέρριψε την πρώτη πρόταση των Reds για τον Σλοτ, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2026.

«Είναι ξεκάθαρο για μένα ότι θέλω να δουλέψω εκεί, να γίνω ο προπονητής της Λίβερπουλ. Οι ομάδες διαπραγματεύονται, οπότε ακόμα είμαι εδώ. Πρέπει να περιμένουμε μέχρι να επιτευχθεί μια συμφωνία, αλλά έχω αισιοδοξία ότι θα γίνει», ανέφερε ο Σλοτ.

