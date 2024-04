Πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Φέγενορντ για τον Άρνε Σλοτ βρίσκεται η Λίβερπουλ με το deal να αναμένεται να «σφραγιστεί» στα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Μια ανάσα από το να «κλειδώσει» τη θέση του διαδόχου του Γιούργκεν Κλοπ βρίσκεται η Λίβερπουλ. Λίγα 24ωρα μετά το «όχι» της Φέγενορντ, η Λίβερπουλ ανέβασε την πρόταση της και από τα 9 εκατομμύρια ευρώ, έφτασε τελικά στα 15. Ένα ποσό το οποίο φαίνεται πως θα είναι τελικά ικανό για να «σφραγίσει» το deal ανάμεσα στους «κόκκινους» και τους Ολλανδούς.

Σύμφωνα με την Daily Mail, οι δύο πλευρές βρίσκονται πλέον πιο κοντά από ποτέ στη συμφωνία. Για την ακρίβεια, τόσο η Λίβερπουλ, όσο και η Φέγενορντ, θέλουν να δώσουν ένα τέλος στην ιστορία και να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση της συμφωνίας. Η Λίβερπουλ θα προσφέρει στην ολλανδική ομάδα ένα ποσό που θα φτάσει -και ίσως ξεπεράσει- τα 15 εκατομμύρια ευρώ με τη Φέγενορντ να αναμένεται να πει το μεγάλο «ναι» μέσα στα επόμενα 24ωρα.

Πρόκειται για μια αναμενόμενη εξέλιξη, ειδικά μετά τις δηλώσεις που έκανε ο Σλοτ πριν από μερικές ώρες.https://www.gazzetta.gr/football/premier-league/2328507/slot-thelo-na-gino-proponitis-tis-liberpoyl-aisiodoxos-pos-tha Ο 45χρονος τεχνικός δήλωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι θέλει να γίνει ο επόμενος προπονητής της Λίβερπουλ και ότι περιμένει τις δύο ομάδες να τα βρουν ώστε να ολοκληρωθεί το deal.

«Είναι ξεκάθαρο για μένα ότι θέλω να δουλέψω εκεί, να γίνω ο προπονητής της Λίβερπουλ. Οι ομάδες διαπραγματεύονται, οπότε ακόμα είμαι εδώ. Πρέπει να περιμένουμε μέχρι να επιτευχθεί μια συμφωνία, αλλά έχω αισιοδοξία ότι θα γίνει», ανέφερε ο Σλοτ.

🚨 Feyenoord are ready to strike a deal for Arne Slot to join Liverpool.



Talks continue today with both sides moving towards agreeing a compensation package.



All in, the figure is likely to be over £13m.



(Source: @SamiMokbel81_DM) pic.twitter.com/aDr8cj01sK