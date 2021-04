Η Γιουνάιτεντ άλλαξε τα πανό στο «Όλντ Τράφορντ» γιατί μπέρδευαν τους παίκτες (vid)

Από τη στιγμή που οι φίλαθλοι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν αγώνες της αγαπημένης τους ομάδας, στην Αγγλία έχουν τοποθετήσει πανό στις εξέδρες των γηπέδων για να μην φαίνονται άδειες αλλά και για να δίνουν περισσότερο χρώμα στο γήπεδο και στα τηλεοπτικά πλάνα.

"We've looked into this..." #MUFC manager Ole Gunnar Solskjaer says red banners at Old Trafford have hindered their home form this season with the club now changing them to black banners...pic.twitter.com/kibmgYqgJQ

— Sky Sports News (@SkySportsNews) April 14, 2021