Οι «κόκκινοι διάβολοι» θεωρούν ότι ο σύλλογος βαδίζει στα κατάλληλα βήματα για να καταφέρει στο άμεσο μέλλον να έχει τόσο ισχυρή και οργανωτική δομή που θα επηρεάσει και το αγωνιστικό κομμάτι και θα καταφέρει η ομάδα να γίνει μόνιμη διεκδικήτρια τίτλων και να πανηγυρίσει μεγάλες επιτυχίες.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώθηκε πως ο άλλοτε χαφ της ομάδας και μέχρι πρότινος μέλος του επιτελείου του Σόλσκιερ, Ντάρεν Φλέτσερ, αναλαμβάνει τη θέση του τεχνικού διευθυντή, ενώ, για πρώτη φορά στα χρονικά, υπάρχει ρόλος ποδοσφαιρικού διευθυντή και αυτός ανατέθηκε στον Τζον Μέρτοχ!

Επιπλέον, ο Ματ Τζατζ θα είναι επικεφαλής των ποδοσφαιρικών διαπραγματεύσεων, συνεχίζοντας τη δουλειά που ήδη έκανε με τα συμβόλαια των παικτών αλλά και το θέμα των μεταγραφών στο ρόστερ του κλαμπ.

We are pleased to announce the appointment of John Murtough as the club's new Football Director, and Darren Fletcher as Technical Director.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) March 10, 2021