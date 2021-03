Τότεναμ – Κρίσταλ Πάλας 4-1: Ο Κέιν την έστειλε στο -2 από τετράδα (vid)

Ο Χέρι Κέιν είχε απίστευτα κέφια, ήταν μέσα σε όλα τα γκολ και οδήγησε την Τότεναμ σε ένα εύκολο βράδυ με το 4-1 εντός έδρας κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας. Ο Αγγλος επιθετικός σέρβιρε τα δύο πρώτα γκολ στον Μπέιλ (25', 49'), με τον Ουαλό σούπερ σταρ να δείχνει ότι έχει βρει σταθερό ρυθμό, φτάνοντας τα 10 γκολ συνολικά στη σεζόν.

Ωστόσο, ο Κέιν δεν έμεινε στις πάσες, αλλά φρόντισε να σκοράρει κι εκείνος άλλες τόσες φορές. Ειδικά το 3-1 το έβαλε με απίθανο μονοκόμματο εκτός περιοχής (52'), ενώ στο 76' ολοκλήρωσε το καρέ της ομάδας του. Μάλιστα σε αυτό η ασίστ ήταν από τον Σον και μαζί πλέον έχουν το απόλυτο ρεκόρ στην ιστορία της Premier League, έχοντας συνεργαστεί σε 14 γκολ, όσες κανένα άλλο δίδυμο δηλαδή.

We have a new Premier League record. pic.twitter.com/eAxT5QuoBi

— mυѕѕa (@mozyinho) March 7, 2021