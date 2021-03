Φέρτε του την Σίτι! Με το 2-0 της Γιουνάιτεντ επί των Πολιτών, ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ έγραψε ιστορία, αφού έγινε ο πρώτος προπονητής στην ιστορία των Κόκκινων Διαβόλων που νικάει ΚΑΙ στα τρία πρώτα εκτός έδρας ντέρμπι με αντίπαλο την Σίτι: Δύο στο πρωτάθλημα (με 2-1 και 2-0) και μια στο Λιγκ Καπ (1-0).

Συν τοις άλλοις, ο Νορβηγός είναι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ από τους 67 προπονητές που έχει αντιμετωπίσει ο Πεπ Γκουαριόλα περισσότερες από τρεις φορές στο υψηλότερο επίπεδο, που έχει θετικό πρόσημο απέναντι στον Καταλανό. Σε οκτώ ντέρμπι, λοιπόν, ο Σόλσκιερ μετράει 4 νίκες, έναντι 3 του Πεπ, ενώ ένα ματς έχει λήξει ισόπαλο.

3 - Ole Gunnar Solskjær is the first manager in Manchester United’s history to win each of his first three away meetings in all competitions with Manchester City. Sssshhh. https://t.co/IKoqIzbiHX

— OptaJoe (@OptaJoe) March 7, 2021