Μπρούνο Φερνάντες: Πρώτη φορά δεν απείλησε καν στο πρωτάθλημα!

Ο Μπρούνο Φερνάντες προφανώς δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό για να βοηθήσει τους «κόκκινους διαβόλους» σε αυτή την... κάτι σαν προσπάθεια που έκαναν για να πάρουν το παιχνίδι με την Κρίσταλ Πάλας το βράδυ της Τετάρτης.

Ο Πορτογάλος μπορεί ν' αγωνίστηκε για 24η φορά σε 90λεπτο φέτος στο πρωτάθλημα, όμως, ποτέ άλλοτε δεν είχε ένα μεγάλο μηδενικό, όπως αυτό της αναμέτρησης με τους «αετούς», στις τελικές προς την αντίπαλη εστία!

0 - Last night was the 24th time Bruno Fernandes has completed 90 minutes in a Premier League match for Manchester United but the first time he hasn't attempted a shot at goal. Reliance. pic.twitter.com/pjkHxFb4Uc

— OptaJoe (@OptaJoe) March 4, 2021