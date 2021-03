Λίβερπουλ: Απεβίωσε ο θρυλικός Ίαν Σεντ Τζον

Έπειτα από μάχη που έδωσε με ασθένεια, ο άλλοτε επιθετικός των «κόκκινων» του Μέρσεϊσαϊντ με 425 συμμετοχές με τη φανέλα του κλαμπ και με 118 τέρματα, απεβίωσε...

Έχοντας γίνει μεταγραφή – ρεκόρ από την Μάδεργουελ έναντι 37.500 λιρών, ο Σεντ Τζον πανηγύρισε τα πρωταθλήματα του 1964 και του 1966.

Επίσης, ήταν εκείνος που σκόραρε στην παράταση του τελικού του Κυπέλλου Αγγλίας απέναντι στην Λιντς το 1965 για το πρώτο τρόπαιο της Λίβερπουλ στον συγκεκριμένο θεσμό και πέρασε μια δεκαετία (1961-1971) γεμάτη επιτυχίες στο κλαμπ...

So sad to hear the news of the great (Saint)Ian St John passing away.What an inspiration watching from the terraces at Anfield he was,also a cracking bloke.Our Thoughts are with his https://t.co/eY6hC0P1eC St.YNWA

A real loss to the game and one felt heavily in our city. A rival for many years but a popular figure on and off the pitch.

Our thoughts are with Ian St John's loved ones and everyone at @LFC at this sad time. RIP. https://t.co/8joRBcoZkK

— Everton (@Everton) March 2, 2021