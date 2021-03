Σόλσκιερ: «Αν αυτό δεν ήταν χέρι, τότε εγώ είμαι τυφλός»! (vid)

Ο Χάντσον – Οντόι έκανε χέρι στην περιοχή, ο ρέφερι της αναμέτρησης της Κυριακής στο «Στάμφορντ Μπριτζ», Στιούαρτ Άτγουελ είδε και το ριπλέι αλλά δεν έδωσε παράβαση για πέναλτι και αυτό το στιγμιότυπο απασχολεί άπαντες αναφορικά με το ματς, αφού κατά τ' άλλα το ντέρμπι δεν πρόσφερε κάτι ιδιαίτερο (0-0).

Ο Σο κατηγόρησε τον ρέφερι πως είπε στον Μαγκουάιρ: «Και πέναλτι να έδινα πάλι θα σήκωνε μεγάλη κουβέντα», με τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ να δηλώνει: «Είναι 100% πέναλτι, αν αυτό δεν ήταν χέρι τότε εγώ είμαι τυφλός»!

"Yeah penalty. 100% nailed on."

Ole Gunnar Solskjaer was convinced Manchester United should have had a penalty against Chelsea.

— Match of the Day (@BBCMOTD) March 1, 2021