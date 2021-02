Ο Σο «έδωσε» τον ρέφερι Άτγουελ: «Είπε ότι αν έδινε πέναλτι, θα γινόταν μεγάλη κουβέντα» (pic & vid)

Η συζήτηση για τη διαιτησία όχι απλά δεν «μαζεύεται» στο Νησί, αλλά συνεχώς διογκώνεται. Το ντέρμπι μεταξύ Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μπορεί να ήταν το 6ο φετινό ανάμεσα στο Big-6 που λήγει χωρίς σκορ, αλλά είχε μία κομβική διαιτητική απόφαση που μπήκε στο μικροσκόπιο της κοινής γνώμης: το χέρι-πέναλτι του Χάντσον-Οντόι, το οποίο ο Στούαρτ Άτγουελ θεώρησε αμελητέο και μετά από έλεγχο VAR και on-field review, αποφάσισε να μην καταλογίσει.

Ωστόσο, ο Λουκ Σο ισχυρίζεται πως υπάρχει παρασκήνιο πίσω από την απόφαση. Συγκεκριμένα, ο Άγγλος μπακ των Κόκκινων Διαβόλων εμφανίστηκε ενοχλημένος στο flash interview για το 0-0 και το πέναλτι που δεν καταλογίστηκε, αποκαλύπτοντας ότι ο ίδιος ο Άτγουελ παραδέχθηκε στον Χάρι Μαγκουάιρ ότι ουσιαστικά αγνόησε το πέναλτι, για να αποφύγει το «σούσουρο». Κάτι που τελικά δεν αποφεύχθηκε έτσι κι αλλιώς.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί να σταματήσει το παιχνίδι αφού δεν επρόκειτο να δώσει πέναλτι. Ο διαιτητής είπε στον Μαγκουάιρ ότι ‘’αν πω πως είναι πέναλτι, θα προκαλέσει μεγάλη κουβέντα μετά’’. Είναι μπέρδεμα το VAR. Δεν θα γκρινιάξω για αυτό, έτσι κι αλλιώς δεν πιστεύω ότι καμία από τις δύο ομάδες έκανε ό,τι έπρεπε για να νικήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σο.

"I don't understand why he stopped the game if it wasn't going to be a pen."

Luke Shaw reflects on Man Utd's draw with Chelsea and the penalty incident in the first half. pic.twitter.com/aiRQwjkjyd

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 28, 2021