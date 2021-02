Εγκρίθηκε η κατασκευή του νέου γηπέδου της Έβερτον (pic)

Μετά από τεράστια μελέτη για το νέο γήπεδο της Έβερτον το αίτημα των «ζαχαρωτών» έγινε αποδεκτό από το δημοτικό συμβούλιο του Λίβερπουλ και πλέον τον λόγο έχει η πολιτεία της Αγγλίας.

Το νέο στάδιο το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιεί η Έβερτον από τη σεζόν 2023-2024, θα περιλαμβάνει περίπου 52.000 θέσεις καθήμενων και θα κοστίσει πάνω από 500 εκατομμύρια λίρες.

Βέβαια, μένει να φανεί τι θα απογίνει το ιστορικό «Γκούντισον Παρκ», με την Έβερτον να επιθυμεί την διατήρηση του γηπέδου αλλά και να υπάρξει μία συμφωνία που θα βοηθήσει την τοπική κοινότητα να αναπτυχθε

APPROVED: A detailed planning application for a new 52,888 capacity stadium at Bramley-Moore Dock has been approved by Liverpool City Council.

