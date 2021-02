Μπόρνμουθ: Συνεχίζει μέχρι το τέλος της σεζόν με Γούντγκεϊτ (pic)

Πριν από λίγες ημέρες ο Τζέισον Τίντολ είδε την πόρτα της εξόδου από την Μπόρνμουθ και τη θέση του ανέλαβε ο υπηρεσιακός προπονητής, παλαίμαχος Άγγλος διεθνής Τζόναθαν Γούντγκεϊτ.

Ο 41χρονος Αγγλος, ανέλαβε χρέη προπονητή και κατάφερε στα πέντε τελευταία παιχνίδια να οδηγήσει την ομάδα σε τρεις νίκες και μία ισοπαλία. Μόνο μία φορά γνώρισε την ήττα κι αυτή ήταν από την ΚΠΡ το Σάββατο με 2-1 (20/02).

Οι ιθύνοντες του συλλόγου έμειναν ικανοποιημένοι από το έργο του Γούντγκεϊτ με αποτέλεσμα να αποφασίσουν να προχωρήσουν έως το τέλος της τρέχουσας σεζόν μαζί του και να μην προσλάβουν κάποιον άλλον προπονητή.

Υπενθυμίζεται ότι στο τραπέζι είχε πέσει και το όνομα του άλλοτε τεχνικού του Ολυμπιακού, Μάρκο Σίλβα αλλά η περίπτωσή του δεν προχώρησε, όπως και του Τιερί Ανρί. Ωστόσο, καμία από τις δύο περιπτώσεις δεν προχώρησαν.

#afcb can confirm the appointment of Jonathan Woodgate as head coach until the end of the season.

— AFC Bournemouth (@afcbournemouth) February 21, 2021