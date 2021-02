Οι «πολίτες» του Πεπ Γκουαρδιόλα το βράδυ της Τετάρτης πέρασαν με το υπέρ τους 3-1 από το «Γκούντισον Παρκ» σε εξ αναβολής αναμέτρηση με την Έβερτον. Το παιχνίδι αυτό επρόκειτο να διεξαχθεί στα τέλη του Δεκέμβρη, όμως τότε υπήρξε έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού στη Σίτι κι έτσι το παιχνίδι αναβλήθηκε.

Τώρα που διεξήχθη, τα «ζαχαρωτά» δεν είχαν τρόπο να σταματήσουν την ομάδα – μηχανή του Πεπ κι έτσι οι πρωτοπόροι της Premier League έφτασαν στο 3-1 και στο +10 από τους πιο άμεσους διώκτες τους στην βαθμολογία, σε ίδιο αριθμό αγώνων.

Το σερί των 17 νικών σε όλες τις διοργανώσεις είναι ό,τι καλύτερο έχει παρουσιάσει ομάδα στα χρονικά του αγγλικού ποδοσφαίρου, ωστόσο, η Μάντσεστερ Σίτι έχει πλέον ακόμα μια εξαιρετική επίδοση από το βράδυ της Τετάρτης.

Με τις 10 διαδοχικές νίκες που έχει πανηγυρίσει μέσα στο 2021, έχει πλέον το καλύτερο σερί σε έναρξη ημερολογιακού έτους, ξεπερνώντας τις 9 της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από το 2009 και τον ίδιο αριθμό νικών από την Μπόλτον πίσω στο μακρινότατο 1906!

RECORD BREAKERS

Man City in 2021: 10

Man United in 2009: 9

Bolton in 1906: 9

Man City set a new English top-flight record for most consecutive wins since the start of a calendar year pic.twitter.com/4jsrA2frMV

— ESPN FC (@ESPNFC) February 17, 2021