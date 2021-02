Σερ Άλεξ Φέργκιουσον: Κυκλοφορεί ντοκιμαντέρ... κατόπιν εντολής στον γιο του!

Όπως ανακοινώθηκε επίσημα το μεσημέρι της Τετάρτης, η καριέρα του Σερ Άλεξ με πολλά ανέκδοτες ιστορίες από την παρουσία του στα γήπεδα είτε ως ποδοσφαιριστής είτε ως προπονητής, θα κυκλοφορήσει στις 29 του Μάη από την διαδικτυακή πλατφόρμα της Amazon.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται στην Daily Mail, όλα έγιναν από το 2018 και μετά, όταν ο θρυλικός πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ χρειάστηκε να εισαχθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο με εγκεφαλική αιμορραγία.

Μόλις ξεπέρασε τον κίνδυνο και ανάρρωσε και υπό τον φόβο μήπως χάσει την μνήμη του κι αρχίσει να ξεχνάει στιγμές, ο Σερ Άλεξ έδωσε... εντολή στον γιο του, Τζέισον, να διευθύνει το πρότζεκτ του τηλεοπτικού ντοκιμαντέρ ώστε να προβληθούν όλα όσα θα έπρεπε να μείνουν ως παρακαταθήκη στον κόσμο...

Το ντοκιμαντέρ θα έχει τίτλο: «Sir Alex Ferguson, Never Give In».

