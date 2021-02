Ο Χάντσον – Οντόι είναι δεδομένα από τα αγαπημένα παιδιά του νέου κόουτς των «μπλε», ωστόσο, ο Καντέ φαίνεται ότι κέρδισε κι εκείνος λίγη από την αγάπη του Τόμας Τούχελ.

Με τη λήξη της αναμέτρησης κόντρα στη Νιούκαστλ, ο τεχνικός της Τσέλσι προσπαθούσε να κάνει τον Γάλλο να χαρεί για την εμφάνιση και το αποτέλεσμα κι εκείνος ήταν ως συνήθως ντροπαλός...

Tuchel attempting to get Kante to show some kind of emotion

pic.twitter.com/UzvrdqFJDS

— Talk Chelsea (@talkchelsea) February 15, 2021