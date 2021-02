Ράσφορντ: «Ωρα να σταματήσει ο διαδικτυακός εκφοβισμός» (vid)

Μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα της Γιουνάιτεντ με την Άρσεναλ πριν από λίγες ημέρες ο Ράσφορντ όπως αποκάλυψε ο ίδιος υπέστη ρατσιστική βία. Ο νεαρός φορ των «κόκκινων διαβόλων» είναι ένα από τα πολλά πρόσωπα του τελευταίου διαστήματος, που τους συμβαίνει κάτι παρόμοιο.

Μάλιστα, σε ανοιχτή επιστολή τους, οι Premier League, FA, EFL, WSL, Women’s Championship, PFA, LMA, PGMOL προς τον CEO του Twitter και Facebook ζήτησαν να παρθούν άμεση δράση για τα πολλά περιστατικά ρατσιστικής βίας, προς ποδοσφαιριστές και αξιωματούχους.

Από την πλευρά του ο Ράσφορντ τόνισε πως η διαγραφή λογαριασμών θα μπορούσε να είναι ένα πρώτο βήμα προς την σωστή κατεύθυνση: «Οι διαδικτυακές ύβρις θα πρέπει να είναι εύκολο να σταματήσουν, απλά απενεργοποιήστε τους λογαριασμούς. Εάν οι εταιρίες από τα social media βλέπουν ότι κάποιος είναι καταχρηστικός με οποιοδήποτε τρόπο θα πρέπει να διαγράφετε αμέσως», ανέφερε χαρακτηριστικά στο Sky Sport.

Marcus Rashford has said he think it's the responsibility of social media companies to stop online racial abuse.pic.twitter.com/mOlj8bXgZE #MarcusRashford #socialmedia #Twitter #Facebook #racism

— Jerry Hicks (@JerryHicksUnite) February 13, 2021