Αφεντικά από τον κόσμο του Χόλιγουντ αναλαμβάνουν τη Ρέξαμ, με το δίδυμο των Ράιαν Ρέινολντς και Ρομπ ΜακΕλχένεϊ να ολοκληρώνουν την αγορά του ουαλικού συλλόγου.

Ο διάσημος σταρ του αμερικανικού κινηματογράφου, σε συνεργασία με τον ηθοποιό-παραγωγό σάρωσαν στην ψηφοφορία των οπαδών για τη μετακίνηση ή μη της ιδιοκτησίας στα χέρια τους, καταλαμβάνοντας το 98,2% των ψήφων ανάμεσα στα 2.000 μέλη του συλλόγου!

Το κλαμπ, το οποίο αγωνίζεται σταθερά τα τελευταία 13 χρόνια στην 5η κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, άνηκε από το 2011 στο trust των υποστηρικτών του και μετά την επίσημη συνέντευξη Τύπου που διοργάνωσαν μέσω Zoom οι δύο υποψήφιοι ιδιοκτήτες, υπήρξε ικανοποίηση για τα σχέδια που αναλύθηκαν κι έτσι τους δόθηκε το πράσινο φως.

Ανάμεσα σε όσα προανήγγειλαν, διαβεβαίωσαν ότι θα ταξιδεύουν όσο πιο συχνά γίνεται στην πόλη της Ουαλίας για να έχουν κοντινή επαφή με τη Ρέξαμ και την πορεία της, ενώ υποσχέθηκαν «να πιούμε μπύρες μαζί με τους φιλάθλους στις τοπικές παμπ».

Το πλάνο των νέων ιδιοκτητών

Με το κόστος της αγοράς να είναι σχεδόν μηδαμινό, Ρέινολντς και ΜακΕλχένεϊ έχουν αναλύσει το πλάνο για αρχική επένδυση 2,2 εκατ. ευρώ, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία αναμόρφωσης σε όλα τα επίπεδα (γήπεδο, προπονητικές εγκαταστάσεις), για ένα κλαμπ που χαρακτηρίζουν ως «κοιμώμενο γίγαντα» και βλέπουν σε αυτό τεράστια περιθώρια ανάπτυξης.

Στα σχέδιά τους, μάλιστα, περιλαμβάνεται και η δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ για την ιστορία της διείσδυσής τους στα πράγματα της Ρέξαμ, το οποίο υπάρχει πιθανότητα να κυκλοφορήσει σε παραγωγή του Netflix.

Ρέινολντς - ΜακΕλχένεϊ: Who is Who

Στα 44 του χρόνια, ο Καναδός-Αμερικανός, Ράιαν Ρέινολντς, έχει συνδεθεί περισσότερο με τον πρωταγωνιστικό ρόλο του «Deadpool», ταινία της Marvel, για την οποία και βραβεύθηκε από την Ένωση Κριτικών και έλαβε υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα. Η συνολική του περιουσία ανέρχεται στα 150 εκατ. δολάρια.

Από την άλλη, ο 43χρονος Ρομπ ΜακΕλχένεϊ είναι Αμερικανός ηθοποιός, παραγωγός και σκηνοθέτης, με μεγαλύτερη επιτυχία του την black-humour κωμωδία, «It's Always Sunny in Philadelphia». Η περιουσία του αγγίζει τα 50 εκατ. δολάρια.