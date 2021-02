Λιντς – Κρίσταλ Πάλας: Απίθανες επιστροφές των «παγωνιών» στο 92'! (vid)

Τα «παγώνια» κατάφεραν με το θετικό αποτέλεσμα που πήραν το βράδυ της Δευτέρας να ξαναμπούν στην 10άδα της Premier League, με τους Χάρισον και Μπάμφορντ να πετυχαίνουν τα γκολ για το σύνολο του Μαρσέλο Μπιέλσα.

Στις καθυστερήσεις και με την Πάλας να προσπαθεί να βγάλει αντεπίθεση, πέντε παίκτες της Λιντς άρχισαν να τρέχουν σαν... μανιασμένοι για να επιστρέψουν και να καλύψουν χώρους και αυτό αν μη τι άλλο είναι παράδειγμα προς μίμηση...

Any football fan would be proud of this Leeds team.

Just look at that...

pic.twitter.com/CwzLgJZ1ix

— Scott Davies (@scottdavies1988) February 8, 2021