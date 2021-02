Η Τσέλσι επιβραβεύει τον Τιάγκο Σίλβα με νέο συμβόλαιο

Καθημερινά Novi Specials στοιχήματα & σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις! (21+)

Ο έμπειρος Βραζιλιάνος στόπερ έχει μεταμορφώσει την άμυνα των «μπλε» προς το καλύτερο. Σε 17 συμμετοχές του στην Premier League έχει βοηθήσει την ομάδα του να κρατήσει ανέπαφη την εστία της σε εννέα παιχνίδια.

Οι άνθρωποι της Τσέλσι, έχουν ήδη πειστεί από τις εμφανίσεις του Τιάγκο Σίλβα γι' αυτό και θα συζητήσουν μαζί του τους όρους συνεργασίας τους για ένα ακόμη χρόνο. Υπενθυμίζεται ότι ο 36χρονος αμυντικός είχε υπογράψει για να μείνει για ένα χρόνο στους Λονδρέζους με οψιόν για μία δεύτερη χρονιά.

Thiago Silva and his agents will discuss with Chelsea about his 1 year contract extension in the coming weeks. No rush.

Chelsea board so happy with Thiago, Tuchel thinks he’s a great leader - positive feelings. The final decision will be made together with the player. #cfc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 6, 2021