Ρόμπερτσον: «Να ξαναγίνουμε η Λίβερπουλ που ξέρει ο κόσμος» (vid)

Ο Σκωτσέζος αριστερός φουλ μπακ που είναι εκ των παικτών που έχει χάσει την σπίθα του και δεν μπορεί να προκαλέσει τον αντίκτυπο που είχε στην ομάδα για να βοηθήσει και στο κομμάτι της δημιουργίας των γκολ, εμφανίστηκε με απόλυτη ειλικρίνεια μπροστά στις κάμερες.

«Δεν γίναμε ξαφνικά κακή ομάδα, αλλά θα πρέπει να ξαναδείξουμε το πρόσωπο της Λίβερπουλ που ξέρει ο κόσμος... Είμαστε στο -7 από τη Σίτι και έχουν κι ένα ματς λιγότερο. Πρέπει να ξαναβρούμε τη φόρμα μας. Πρέπει να βρούμε συνέπεια γιατί έτσι παίρνεις τίτλους και εξασφαλίζεις ότι θα παίξεις στο Champions League.

Είμαστε καλή ομάδα και θα πρέπει να το δείξουμε την Κυριακή. Πρέπει να φανούμε συνεπείς κι όχι έτσι όπως είμαστε τώρα» είπε ο «Ρόμπο» μετά το παιχνίδι της Τετάρτης στο «Άνφιλντ».

Well spoken here from Andy Robertson and very honest. pic.twitter.com/yuDqzvxgLe

— Watch LFC (@Watch_LFC) February 3, 2021