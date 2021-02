Οι «κόκκινοι διάβολοι» έφτασαν στο 9-0 για πρώτη φορά στο κορυφαίο πρωτάθλημα έπειτα από το 1995 και το ματς με την Ίπσουϊτς που είχε ολοκληρωθεί με ακριβώς το ίδιο σκορ.

Ο ΜακΤόμινεϊ που είχε συμπεριληφθεί ανάμεσα στους σκόρερ της ομάδας του, βλέποντας στις καθυστερήσεις τον Ντάνιελ Τζέιμς να διαμορφώνει το τελικό 9-0, όχι μόνο δεν σταμάτησε, αλλά ζητούσε γρήγορα πίσω τη μπάλα για να επιστρέψουν στη σέντρα και να επιτεθούν ξανά!

McTominay is asking James to take the ball quickly so they could score the 10th. He got no chill . That’s should be the spirit #MUFC pic.twitter.com/U3NBH4iFuV

— George (@GeorgeGiggzi) February 3, 2021