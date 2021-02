Καμπάκ: Τον είχε «ψήσει» ο Φαν Ντάικ... από το 2018! (pic)

Ο Τούρκος αμυντικός μετακινήθηκε με δανεισμό από την Σάλκε στους Πρωταθλητές Αγγλίας μέχρι το καλοκαίρι και με οψιόν αγοράς για το σύνολο του Κλοπ, ο οποίος έπρεπε να πάρει αμυντικούς – απέκτησε και τον Μπεν Ντέιβις από την Πρέστον – αφού του βγήκε νοκ-άουτ και ο Μάτιπ...

Ο Καμπάκ ίσω στο 2018, είχε πάρει δώρο από τον Φαν Ντάικ μια υπογεγραμμένη φανέλα της Λίβερπουλ και πολύ θα ήθελε ο νεαρός ποδοσφαιριστής να παίξει στο πλευρό του Ολλανδού, αυτό όμως ίσως γίνει προς το φινάλε της φετινής σεζόν, αφού ο VvD επανέρχεται από ρήξη χιαστού.

Ozan Kabak back In December 2018, posted this picture and caption on Instagram:

"Many thanks to Virgil van Dijk, one of the best central defenders on the planet, for this wonderful gift." pic.twitter.com/WeWGKK6rDy

