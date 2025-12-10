Σύμφωνα με την Telegraph, οι «γίγαντες» της Σαουδικής Αραβίας είναι αποφασισμένοι να εκμεταλλευτούν στο έπακρο το «ξέσπασμα» του Μοχάμεντ Σαλάχ κατά του Άρνε Σλοτ.

Λέτε να δούμε Μοχάμεντ Σαλάχ με Κριστιάνο Ρονάλντο και reunion με Μανέ; Ή μήπως με Νούνιες ή Μπενζεμά; Όποια επιλογή κι αν πάρετε μόνο... απίθανο δεν φαντάζει το σενάριο. Ο Αιγύπτιος εδώ και καιρό αποτελεί διακαή πόθο των Σαουδαράβων και πλέον το έδαφος δείχνει πιο πρόσφορο από ποτέ για τη «βόμβα».

Ως γνωστόν, το «ξέσπασμα» του Φαραώ κατά του Άρνε Σλοτ τον έθεσε εκτός ομάδας στη Λίβερπουλ και το μέλλον του στο «Άνφιλντ» παραμένει - στην καλύτερη - αβέβαιο. Όπως μετέδωσε η Telegraph, λοιπόν, οι μεγάλοι σύλλογοι της Saudi Pro League περιμένουν στη... γωνία και τρίβουν τα χέρια τους, όντας αποφασισμένοι να εκμεταλλευτούν την κατάσταση. Για την ακρίβεια είναι έτοιμοι να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να τον «προσγειώσουν» στη Μέση Ανατολή.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι απτό, κάποια συγκεκριμένη πρόταση από κάποια ομάδα και η Λίβερπουλ εξακολουθεί να επιμένει πως ο παίκτης έχει συμβόλαιο. Το οποίο ισχύει, αλλά... δεν έχει και σημασία. Άλλωστε, αν ο Σαλάχ αποφασίσει μόνος του πως λόγω της σχέσης του με τον Σλοτ έχει κλείσει ο κύκλος του στους Reds, τότε ο σύλλογος δεν έχει άλλη επιλογή από το να ψάξει να βρει τον καλύτερο τρόπο να τον αποδεσμεύσει, εισπράττοντας το μεγαλύτερο δυνατό ποσό.

Και η Σαουδική Αραβία μπορεί να προσφέρει μια συμφέρουσα λύση για όλες τις πλευρές. Το ποια ομάδα θα κάνει κίνηση - Αλ Νασρ , Αλ Χιλάλ, Αλ Ιτιχάντ ή Αλ Αχλί - μικρή σημασία έχει. Όλες τους άλλωστε χρηματοδοτούνται από το ταμείο του κράτους.