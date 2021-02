Ολοκληρώνεται του Οζάν Καμπάκ στην Λίβερπουλ (pic)

Η Λίβερπουλ τις τελευταίες ώρες ήταν σε διαπραγματεύσεις με την ομάδα της Σάλκε, για τον 20χρονο αμυντικό Οζάν Κάμπακ. Ο χρόνος μπορεί να πίεζε αλλά τελικά οι δύο πλευρές ήρθαν σε συμφωνία σύμφωνα και με γερμανικά δημοσιεύματα.

Ο Καμπάκ, ο οποίος θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα των «Βασιλικών Μπλε», κατέγραψε φέτος 14 συμμετοχές αλλά πλέον ετοιμάζει τις βαλίτσες του για «Ανφιλντ» για να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Αγγλίας.

Το «deal» επιβεβαίωσε και ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος σε θέματα μεταγραφών, Νικολό Σίρα, τονίζοντας ότι ο Καμπάκ θα παραχωρηθεί με τη μορφή δανεισμού στους «Reds» με υποχρεωτική οψιόν αγοράς 28 εκατ. ευρώ.

Ο Κλοπ είχε ενδιαφερθεί για τον Τούρκο ποδοσφαιριστή και το περασμένο καλοκαίρι, αλλά η μεταγραφή «κόλλησε» ελέω της πανδημίας του κορονοϊού. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν ο Γερμανός τεχνικός θα τον έχει σύντομα στη διάθεσή του...

Done deal and confirmed! Ozan #Kabak to #Liverpool from #Schalke on loan with obligation to buy for €28M (25 + 3 as add-ons). 5-years contract. #transfers #LFC #S04 https://t.co/LRnacppWno

— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 1, 2021