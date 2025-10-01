Λίβερπουλ: Η Γαλατάσαραϊ την τρόλαρε με παραλλαγή του ''You''ll never walk alone''

Newsroom
Το επικό τρολάρισμα της Γαλατάσαραϊ στη Λίβερπουλ

bet365

Ο admin της τουρκικής ομάδας στο X είχε κέφια μετά το 1-0 επί της Λίβερπουλ το βράδυ της Τρίτης (30/9), πικάροντας τους ''Reds''.

Η Γαλατάσαραϊ έκανε την «έκπληξη» της πρώτης βραδιάς στην 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Οι Τούρκοι επικράτησαν με 1-0 της Λίβερπουλ στην Πόλη, χάρη σε γκολ-πέναλτι του Βίκτορ Όσιμεν και έκαναν «σεφτέ» στις νίκες.

Όπως ήταν λογικό, η επιτυχία αυτή πανηγυρίστηκε έντονα από τους φίλους της «Τσιμ Μπομ» τόσο στο γήπεδο και έξω από αυτό, όσο και στα social media. Εκεί όπου -και- ο admin του τουρκικού συλλόγου έδωσε ρεσιτάλ μέσω X.

Δείτε Επίσης

Champions League: Γονάτισε στην Πόλη η Λίβερπουλ, «πλήγωσε» τον Μουρίνιο η Τσέλσι
Γαλατάσαραϊ - Λίβερπουλ

Συγκεκριμένα, ο άνθρωπος που είναι αρμόδιος για τις δημοσιεύσεις της Γαλατά στην πλατφόρμα, αποφάσισε να τρολάρει τους ''Reds'' και το έκανε με πανέξυπνο τρόπο. Με μια παραλλαγή του τραγουδιού-ύμνου της Λίβερπουλ, καθώς μετέτρεψε το ''You'll never walk alone'' σε... ''You'll never walk alone, but sometimes you walk out without points''!

 

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    CHAMPIONS LEAGUE Τελευταία Νέα