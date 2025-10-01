Το επικό τρολάρισμα της Γαλατάσαραϊ στη Λίβερπουλ

Ο admin της τουρκικής ομάδας στο X είχε κέφια μετά το 1-0 επί της Λίβερπουλ το βράδυ της Τρίτης (30/9), πικάροντας τους ''Reds''.

Η Γαλατάσαραϊ έκανε την «έκπληξη» της πρώτης βραδιάς στην 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Οι Τούρκοι επικράτησαν με 1-0 της Λίβερπουλ στην Πόλη, χάρη σε γκολ-πέναλτι του Βίκτορ Όσιμεν και έκαναν «σεφτέ» στις νίκες.

Όπως ήταν λογικό, η επιτυχία αυτή πανηγυρίστηκε έντονα από τους φίλους της «Τσιμ Μπομ» τόσο στο γήπεδο και έξω από αυτό, όσο και στα social media. Εκεί όπου -και- ο admin του τουρκικού συλλόγου έδωσε ρεσιτάλ μέσω X.

Συγκεκριμένα, ο άνθρωπος που είναι αρμόδιος για τις δημοσιεύσεις της Γαλατά στην πλατφόρμα, αποφάσισε να τρολάρει τους ''Reds'' και το έκανε με πανέξυπνο τρόπο. Με μια παραλλαγή του τραγουδιού-ύμνου της Λίβερπουλ, καθώς μετέτρεψε το ''You'll never walk alone'' σε... ''You'll never walk alone, but sometimes you walk out without points''!