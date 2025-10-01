Το επικό τρολάρισμα της Γαλατάσαραϊ στη Λίβερπουλ

Λίβερπουλ: Η Γαλατάσαραϊ την τρόλαρε με παραλλαγή του ''You''ll never walk alone''
Η Γαλατάσαραϊ έκανε την «έκπληξη» της πρώτης βραδιάς στην 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Οι Τούρκοι επικράτησαν με 1-0 της Λίβερπουλ στην Πόλη, χάρη σε γκολ-πέναλτι του Βίκτορ Όσιμεν και έκαναν «σεφτέ» στις νίκες.
Όπως ήταν λογικό, η επιτυχία αυτή πανηγυρίστηκε έντονα από τους φίλους της «Τσιμ Μπομ» τόσο στο γήπεδο και έξω από αυτό, όσο και στα social media. Εκεί όπου -και- ο admin του τουρκικού συλλόγου έδωσε ρεσιτάλ μέσω X.
Συγκεκριμένα, ο άνθρωπος που είναι αρμόδιος για τις δημοσιεύσεις της Γαλατά στην πλατφόρμα, αποφάσισε να τρολάρει τους ''Reds'' και το έκανε με πανέξυπνο τρόπο. Με μια παραλλαγή του τραγουδιού-ύμνου της Λίβερπουλ, καθώς μετέτρεψε το ''You'll never walk alone'' σε... ''You'll never walk alone, but sometimes you walk out without points''!
You'll never walk alone, but sometimes you walk out without points 🤷♂️#UCL pic.twitter.com/oFsyQ2xfSv— Galatasaray EN (@Galatasaray) September 30, 2025
