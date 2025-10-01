Ο Τζον Μπάρνς, θρύλος της Λίβερπουλ και πρώην διεθνής, κήρυξε πτώχευση καθώς η εταιρεία μέσων ενημέρωσής του συσσώρευσε χρέη άνω του 1,7 εκατ. ευρώ.

Μια εμβληματική φυσιογνωμία του αγγλικού ποδοσφαίρου περνά μία από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής του. Ο λόγος για τον Τζον Μπάρνς, τον άλλοτε σταρ της Λίβερπουλ και της εθνικής Αγγλίας, ο οποίος κήρυξε πτώχευση, βλέποντας την προσωπική του εταιρεία να βουλιάζει από χρέη που ξεπερνούν το 1,7 εκατομμύριο ευρώ.

Η εταιρεία του, John Barnes Media Limited, τέθηκε υπό καθεστώς εκκαθάρισης, καθώς δεν ήταν πλέον σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Τα χρέη της εταιρείας περιλάμβαναν απλήρωτους φόρους, εισφορές, δάνεια και αμοιβές συνεργατών. Η φορολογική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου (HMRC) κατέθεσε αίτημα πτώχευσης στις αρχές Αυγούστου και η απόφαση εκδόθηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο στις 23 Σεπτεμβρίου, όπως αναφέρεται στη London Gazette.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση των εκκαθαριστών:

Χρωστούσε 877.479 ευρώ σε απλήρωτο ΦΠΑ, εισφορές Εθνικής Ασφάλισης και φόρους μισθοδοσίας.

522.291 ευρώ σε μη εξασφαλισμένους πιστωτές.

255.380 ευρώ από προσωπικό δάνειο.

Και επιπλέον 63.885 ευρώ για έξοδα

Μιλώντας στο podcast «All Things Business» τον Αύγουστο, αναφέρθηκε σε όσα θεωρεί παραπλανητικά δημοσιεύματα σχετικά με τα οικονομικά του και ανέφερε ότι έχει αποπληρώσει περίπου 2,2 εκατομμύρια λίρες από το 2017, συνεχίζοντας να πληρώνει 10.000 λίρες κάθε μήνα.

Πιο συγκεκριμένα Μπαρνς δήλωσε: «Έβγαζα πολλά χρήματα, ήμουν ο πρώτος ποδοσφαιριστής που έπαιρνε 10.000 λίρες την εβδομάδα και επωφελήθηκα από αυτό για μερικά χρόνια. Όπως πολλοί κορυφαίοι αθλητές, έπαθα ζημιά γιατί εμπιστεύτηκα ανθρώπους, με παγίδευσαν αρκετές φορές και έχασα μεταξύ 1 και 1,5 εκατομμυρίου μέσα σε τέσσερα χρόνια. Το 2017 άρχισα να μιλάω με την HMRC για το πώς θα μπορούσα να αποπληρώσω αυτά που όφειλα.»

Ακόμη πρόσθεσε: «Ξέρω πόσο δύσκολο είναι για τους ανθρώπους εκεί έξω. Δεν θέλω να πω ότι υπάρχουν παραθυράκια ή ότι μπορώ να γλιτώσω ή ότι μπορώ να πτωχεύσω και να κρατήσω τα περιουσιακά μου στοιχεία, γιατί έχω ήδη πουλήσει τα πάντα. Δεν έχω κανένα περιουσιακό στοιχείο. Αλλά κάθε φορά που εμφανίζεται κάτι καινούργιο, εμφανίζονται ιστορίες στον Τύπο που λένε αρνητικά πράγματα για το πώς δεν πληρώνω τους φόρους μου, ενώ πηγαίνω στο δικαστήριο όχι για να πτωχεύσω, αλλά για να ζητήσω άδεια να συνεχίσω να πληρώνω. Το ποδόσφαιρο είναι άθλημα της εργατικής τάξης και δεν θέλω οι σκληρά εργαζόμενοι να νομίζουν ότι έχω όλα αυτά τα χρήματα και δεν πληρώνω φόρους. Θα ήταν εύκολο να πτωχεύσω γιατί δεν μπορούν να μου πάρουν τίποτε άλλο.»