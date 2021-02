Ο «Μίλι» έπαιξε περισσότερο ως 6άρι στο παιχνίδι της Κυριακής, στη νίκη (3-1) των Πρωταθλητών απέναντι στα «σφυριά», όμως, άρχισε να τρέχει πολύ και ο Κλοπ τον έβγαλε στα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου.

Ο Μίλνερ ήθελε εξηγήσεις, ο Γερμανός κόουτς του τις έδωσε σε ήρεμο ύφος και τότε ο υπαρχηγός της Λίβερπουλ του ανέφερε: «Αν είναι να σκοράρουμε σύντομα, τότε είμαι οκ...».

Ο Κέρτις Τζόουνς που μπήκε στη θέση του συμμετείχε αμέσως στη φάση του πρώτου γκολ του Σαλάχ κι έτσι ο Κλοπ και ο Μίλνερ αγκαλιάστηκαν αμέσως γελώντας, σε μια τρομερή στιγμή που αποτυπώνει γιατί οι «κόκκινοι» είναι όντως πλέον μια ομάδα μόνιμου πρωταθλητισμού.

I love that Milner is not intimidated. Looks klopp in the eyes all the way through. Klopp trying to throw him off https://t.co/IAChR20OHE

Decent result today. Absolutely loved the way Klopp handled the Milner substitution. I said to my son, Klopp's just told Milner, "Look, Curtis Jones is going to unlock the situation." Just look at the smile on Milner's face not 5 minutes later when he realised Klopp was right pic.twitter.com/qny22HhyzW

— Stuart St.John (@stustjohn) January 31, 2021