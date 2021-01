Το αήττητο «τρένο» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μακριά από το «Ολντ Τράφορντ» πέρασε και από το «Emirates» κι έγραψε ιστορία.

Μπορεί να μη σημαδεύτηκε με το διπλό στο ντέρμπι με την Άρσεναλ (0-0), αυτό, όμως, δεν σταμάτησε τους Κόκκινους Διαβόλους από το να σημειώσουν το 18ο εκτός έδρας ματς στη σειρά στο οποίο δεν χάνουν, σε επίπεδο Premier League. Έτσι, η αρμάδα του Σόλσκιερ που παραμένει αήττητη για πάνω από έναν χρόνο, από το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» στις 19 Ιανουαρίου του 2020, σφράγισε το απόλυτο ρεκόρ στην ιστορία του συλλόγου.

Έκτοτε, η επιμέρους βαθμολογία των εκτός έδρας αγώνων της PL βρίσκει τη Γιουνάιτεντ 1η, με 17 παραπάνω βαθμούς (σε τρία περισσότερα ματς) από τη 2η Μάντσεστερ Σίτι!

Man Utd have set a new club record of 18 away league games unbeaten (W13 D5)

Most PL away points since start of Man Utd’s unbeaten run (Feb 2020):

Man Utd (18 games)

Man City (15)

Leicester (16)

Everton (15) pic.twitter.com/x9cdQXkDyx

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) January 30, 2021