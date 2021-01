Νόριτς - Μίντλεσμπρο: Ντεμπούτο για Γιαννούλη, στον πάγκο ο Άκπομ (pics)

Νόριτς και Μίντλεσμπρο για την 27η αγωνιστική της Championship. Οι γηπεδούχοι θέλουν το τρίποντο ώστε να κάνουν ακόμη ένα βήμα για την άνοδό τους στην Premier League, ενώ η ομάδα της Μίντλεσμπρο θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα ώστε να βρεθεί στο τέλος της σεζόν στα μπαράζ ανόδου.

Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι πως ο Δημήτρης Γιαννούλης θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τα «καναρίνια», παίρνοντας φανέλα βασικού, ενώ από την άλλη ο Τσούμπα Άκπομ, βρίσκεται στον πάγκο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αρκετές πιθανότητες ώστε οι δύο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ να βρεθούν ως αντίπαλοι στον αγωνιστικό χώρο στο εν λόγω παιχνίδι.

TEAM NEWS

Dimitris Giannoulis starts

Teemu Pukki and Lukas Rupp also back in the side

Three changes from last league match

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) January 30, 2021