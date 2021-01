Ήταν «κλεισμένο» τις τελευταίες μέρες και πλέον, είναι επίσημο. Μετά από έξι χρόνια, ο Τζέσι Λίνγκαρντ αφήνει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στην οποία δεν υπολογιζόταν, για να ενισχύσει τη Γουέστ Χαμ μέχρι το τέλος της περιόδου.

Ο 28χρονος διεθνής Άγγλος ανακοινώθηκε από τους Χάμερς ως δανεικός, με σκοπό να βρει τον χρόνο συμμετοχής που του έλειπε φέτος με τους Κόκκινους Διαβόλους (3 συμμετοχές, καμία στην Premier League).

Έτσι, θα επανενωθεί με τον άλλοτε τεχνικό της Γιουνάιτεντ, Ντέιβιντ Μόγιες, ο οποίος χρειαζόταν έναν επιθετικό-μπαλαντέρ, για το δύσκολο δεύτερο μισό της σεζόν.

We are pleased to confirm the signing of England international @JesseLingard on loan until the end of the 2020/21 season.#WelcomeJesse

— West Ham United (@WestHam) January 29, 2021