Χέντερσον: Δεν τον ντριμπλάρει κανείς στην άμυνα!

Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν είχε διαθέσιμο ούτε τον Φαμπίνιο για την αναμέτρηση με τα «σπιρούνια», ενώ, στο ημίχρονο έπρεπε να βγάλει και τον Μάτιπ που αποκόμισε σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού.

Ο Τζόρνταν Χέντερσον ως... γνήσιος, «κόκκινος» στρατιώτης έπαιξε στο κέντρο των μετόπισθεν, είχε παρτενέρ τον Φίλιπς στο δεύτερο μέρος κι όμως ο ηγέτης των Πρωταθλητών συνέχισε την εκπληκτική του επίδοση σε ακόμα ένα παιχνίδι όπου χρειάστηκε να συνεισφέρει σε άλλη θέση!

Πιο συγκεκριμένα, σε καμία από τις τρεις αναμετρήσεις που έχει παίξει ως στόπερ, δεν έχει δει αντίπαλο να τον ντριμπλάρει μέσα στο 2021!

Jordan Henderson has not been dribbled past by an opposition player in any of the three PL games he has started at centre-back in 2021.

Virgil Van Dijk has taught him well. pic.twitter.com/ak66XXoVzw

— Squawka Football (@Squawka) January 28, 2021