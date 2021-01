Ο αμυντικός των «κόκκινων διαβόλων» προσπάθησε να σταματήσει το σουτ το οποίο... δεν φρόντισε κανείς άλλος να κόψει ή να μαρκάρει τον σκόρερ για να μην καταφέρει ν' απειλήσει την εστία του Ντε Χέα.

Από την κόντρα η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, η Γιουνάιτεντ έπεσε από την κορυφή με την ήττα έπειτα από σερί 13 αγώνων δίχως αρνητικό αποτέλεσμα, οι «λεπίδες» νίκησαν για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο γήπεδο με νίκη για πρώτη φορά από το 1973 και ο Τουανσέμπε δέχθηκε ρατσιστική επίθεση.

«Αηδιασμένη» δηλώνει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μήνυμα στήριξης στον συμπαίκτη του έστειλε ο Χάρι Μαγκουάιρ γράφοντας: «Δεν θα το ανεχτούμε, η Γιουνάιτεντ κόντρα στον ρατσισμό».

We are #UnitedAgainstRacism.

Then, now and always.

— Manchester United (@ManUtd) January 28, 2021