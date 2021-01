Μουρίνιο: «Ο Λάμπαρντ είναι σημαντικό άτομο για την καριέρα μου» (vid)

Ο τεχνικός της Τότεναμ λίγο μετά το 4-1 επί της Γουίκομ και την πρόκριση των «σπιρουνιών» στους «16» του Κυπέλλου Αγγλίας όπου θα κοντραριστούν με την Έβερτον, τοποθετήθηκε για την απόλυση του «Φράνκι» από τον πάγκο της Τσέλσι και είχε να πει:

«Πάντοτε είναι στενάχωρο όταν συμβαίνει αυτό σε έναν συνάδελφο, όμως, ο Λάμπαρντ δεν είναι απλός συνάδελφος, αλλά και ένα πολύ σημαντικό άτομο στην καριέρα μου.

Αυτή όμως είναι η βαρβαρότητα του επαγγελματικού ποδοσφαίρου αυτού του επιπέδου. Όταν είσαι προπονητής καλείσαι να συμβιβαστείς πως αργά ή γρήγορα θα έρθει αυτή η μέρα...».

"Frank is not just a colleague but a very important person in my career"

Jose Mourinho sympathises with Frank Lampard after his sacking by Chelsea

