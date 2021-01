Αλεξάντερ – Άρνολντ: Μόλις 1 επιτυχημένο γέμισμα από 25 απόπειρες!

Ο δεξιός φουλ μπακ, μαζί με τον Άντι Ρόμπερτσον από αριστερά και την επιθετική τριπλέτα των Σαλάχ, Μανέ και Φιρμίνο, είναι οι πέντε στους οποίους οι «κόκκινοι» στηρίζονται τρομερά, όμως όλοι τους βρίσκονται σε πολύ κακή κατάσταση τη δεδομένη χρονική στιγμή.

Στο παιχνίδι της Πέμπτης απέναντι στην Μπέρνλι, ο Τρεντ Αλεξάντερ – Άρνολντ είχε μόλις 1 επιτυχημένο γέμισμα από συνολικά 21 προσπάθειες, ενώ, στο θέμα του Open-play, είχε 0/18 από το σύνολο των 21 προσπαθειών να στείλει τη μπάλα στην περιοχή.

Trent Alexander-Arnold attempted 18 open-play crosses for Liverpool vs. Burnley (0% success-rate), the only player in the PL across the last five seasons to not complete a single cross with 12+ attempts in a game.

No player has attempted more crosses in a PL game this season. pic.twitter.com/pMsZscon7e

— Squawka Football (@Squawka) January 21, 2021