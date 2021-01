Ο Οζίλ το βράδυ της Δευτέρας παρακολούθησε τις προσπάθειες των πρώην συμπαικτών του απέναντι στην Νιούκαστλ και από την Τουρκία όπου βρίσκεται πλέον για να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην αγαπημένη του Φενέρμπαχτσε, έστειλε το μήνυμα στήριξης προς τους «κανονιέρηδες».

«Είτε είμαι κοντά είτε όχι, πάντα θα υποστηρίζω την Άρσεναλ. Καλή επιτυχία» έγραψε στα social media και ασφαλώς θα χάρηκε με το τελικό 3-0 της ομάδας του Αρτέτα κι ας μην του δόθηκε η ευκαιρία να βοηθήσει στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν.

Whether I am here or not I will always support my Gunners Good luck tonight! #YaGunnersYa #COYG #ARSNEW

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) January 18, 2021