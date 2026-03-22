Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι: Προβάδισμα για τους Citizens με σούπερ Ο΄Ράιλι
Προβάδισμα τίτλου για τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Wembley» με υπογραφή του Νίκο Ο΄Ράιλι! Ο Άγγλος άνοιξε το σκορ στο 60΄κόντρα στην Άρσεναλ από... δώρο του Κέπα, ο οποίος έχασε τη μπάλα μέσα από τα χέρια του στην προσπάθεια να μπλοκάρει μια σέντρα και ο Ο΄Ράιλι τον τιμώρησε για το 1-0 σε κενό τέρμα. Τέσσερα λεπτά αργότερα μάλιστα χτύπησε ξανά, όταν πήρε την καρφωτή κεφαλιά από γλυκιά σέντρα του Νούνιες για το 2-0 στον τελικό του Carabao Cup.
