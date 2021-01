Αρκετά είναι τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζει η Λίβερπουλ με μεγαλύτερα αυτά των Βέρτζιλ φαν Ντάικ, Τζο Γκόμεζ και Ζοέλ Ματίπ. Ο Γιούργκεν Κλοπ προβληματίζεται για το γεγονός ότι έχει ξεμείνει από λύσεις για την αμυντική γραμμή της ομάδα.

Σύμφωνα, με τον έγκυρο Ιταλό ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος προτάθηκε στην Λίβερπουλ για την ενίσχυση στην άμυνα, μιας και στο παρελθόν ο 32χρονος Έλληνας κεντρικός αμυντικός έχει συνεργαστεί ξανά με τον Κλοπ από το 2013 έως το 2015 στην Ντόρτμουντ.

Παρ' όλα αυτά σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, η Λίβερπουλ δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα για το αν θα κινηθεί για την απόκτηση αμυντικού την μεταγραφική περίοδο του Γενάρη, γι' αυτό και η περίπτωση του Παπασταθόπουλου δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

Από την άλλη βέβαια, βρετανικά δημοσιεύματα τονίζουν πως οι «Reds» σκέφτονται να καταθέσουν πρόταση στον παίκτη για εξάμηνο συμβόλαιο, με οψιόν για ένα ή δύο χρόνια ακόμη μετά το καλοκαίρι.

Πάντως όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοικτά...

Fabrizio Romano on @podcastherewego: "Sokratis was offered to Liverpool but at this moment Liverpool haven't decided if they want a centre back. At this moment he's looking at Spain as serious possibility. Real Betis made a bid for him." #AFC #RealBetis pic.twitter.com/i4NDuInEs2

— RouteOneFootball (@Route1futbol) January 13, 2021