Ράσφορντ: «Μίλησα με την Κυβέρνηση, θα διορθώσουν τα γεύματα»!

Ο Ράσφορντ αντέδρασε βλέποντας τα ελάχιστα φαγητά που έλαβαν οι οικογένειες οι οποίες έχουν παιδιά που θα πήγαιναν σχολείο, αλλά η πανδημία τα κράτησε σπίτι με αποτέλεσμα με τους εργαζόμενους γονείς να μην υπάρχει η δυνατότητα σωστής διατροφής.

Δημοσιεύοντας τις φωτογραφίες που έλαβε και οι οποίες εκθέτουν την Κυβέρνηση, ο Μάρκους Ράσφορντ έγραψε στα social media το μεσημέρι της Τετάρτης:

«Είχα μια εποικοδομητική κουβέντα με τον Μπόρις Τζόνσον. Με διαβεβαίωσε ότι θα διορθώσει το ζήτημα που προέκυψε με τα τρόφιμα και θα εξετάσει ξανά την παροχή από την αλυσίδα τροφίμων που έγινε η παραλαβή. Συμφώνησε πως οι φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, ήταν ντροπιαστικές...».

Just had a good conversation with the Prime Minister. He has assured me that he is committed to correcting the issue with the food hampers and that a full review of the supply chain is taking place. He agrees that images of hampers being shared on Twitter are unacceptable.

— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) January 13, 2021