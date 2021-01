Ντε Μπρόινε: Αξίζει χρυσάφι, αλλά... υπάρχει και ο Μέσι (vids)

Ο KdB, ένας από τους πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που διαθέτει η Premier League, μια μονάδα που μπορεί ν' αλλάξει ένα ολόκληρο παιχνίδι, ένα μυαλό που δίνει τρομερές οδηγίες και... συντεταγμένες στα πόδια, βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων για το θέμα του μέλλοντός του.

Η Μάντσεστερ Σίτι γνωρίζει πολύ καλά ότι δεν θα πρέπει να τον χάσει, από τη στιγμή που δύσκολα μπορεί να σκεφτεί κανείς αυτή τη στιγμή κάποιον να μπορεί να τον αντικαταστήσει στο 100%, με τον Ντε Μπρόινε να φτάνει να παίζει μέχρι και «ψευτοεννιάρι» στο πρόσφατο ντέρμπι με την Τσέλσι και να είναι ξανά τρομερός!

Δείχνει με τις εμφανίσεις του πλέον να ξέρει πολύ καλά τι ακριβώς κάνει στον αγωνιστικό χώρο. Ποιες είναι οι αρμοδιότητές του. Πότε... επιβάλλεται να δει χώρους που δεν βλέπουν οι άλλοι. Κι αν δεν τους βλέπει, να τους δημιουργήσει. Κι όταν έχει δουλέψει τόσο την ακρίβεια στα πόδια του, όλα γίνονται ακόμα πιο εύκολα με μια μικρή και γρήγορη ματιά που δεν μπορεί ν' αντιληφθεί ο αντίπαλος.

Ναι μεν μεσοεπιθετικά η Σίτι έχει τρομερή δυναμική και ποιότητα που μπορεί να παρασύρει οποιονδήποτε βρεθεί στο διάβα της, ωστόσο, ο KdB πάντοτε προσδίδει κάτι διαφορετικό. Πιο άμεσο και κάθετο παιχνίδι. Μεγαλύτερη ακρίβεια. Από τις στατικές φάσεις, μέχρι το Open-play, το κόψιμο στα δύο της αντίπαλης άμυνας και την «εκτέλεση» όταν βρεθεί σε θέση βολής. Mε το εκπληκτικό δεξί του πόδι για τα σουτ και τα δυο για τις πάσες που τις περισσότερες φορές θα είναι... πάρε – βάλε για τους συμπαίκτες του.

Το βράδυ της περασμένης Κυριακής στο «Στάμφορντ Μπριτζ» σε έναν πολύ διαφορετικό ρόλο από αυτόν που έχει συνηθίσει, ο Κέβιν Ντε Μπρόινε κατάφερε να προσθέσει ακόμα μια ασίστ στον λογαριασμό του στην Premier League. Μάλιστα, από το 2015 και μετά, όταν επέστρεψε στην Αγγλία έχοντας αποδείξει σε όλους και κυρίως στον Μουρίνιο την αξία του – ο Πορτογάλος ήταν εκείνος που δεν τον ήθελε στην Τσέλσι – έχει καταφέρει να είναι ο κορυφαίος στις ασίστ σε ό,τι αφορά την αγγλική Λίγκα, μοιράζοντας 73 γκολ σε συμπαίκτες του.

Αυτή την επίδοση την έφτασε σε 168 συμμετοχές στην Premier, με τον Λιονέλ Μέσι να έχει τις ίδιες ασίστ σε 185 ματς στην LaLiga και τον Τόμας Μίλερ στη Γερμανία να μετράει 69 ασίστ σε 168 εμφανίσεις στην Bundesliga αυτά τα 5,5 χρόνια.

Ο Βέλγος σούπερ σταρ της Σίτι έχει πλέον σύνολο 74 ασίστ σε επίπεδο πρωταθλήματος, ισοφαρίζοντας όσες είχε καταφέρει να καταγράψει ο Τιερί Ανρί. Ο Γάλλος, είδε τον... θαυματουργό χαφ να του «ματσάρει» και το ρεκόρ των ασίστ σε μια σεζόν την περασμένη αγωνιστική περίοδο, αφού σταμάτησε στις 20...

Kevin De Bruyne on playing false nine: “It was a little bizarre at the beginning!”

