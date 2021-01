Ημέρες... 2015 για την Λίβερπουλ: Εκανε το πρώτο σουτ στον στόχο στο 75ο λεπτό (pic)

Το 2021 δεν μπήκε με τον τρόπο με τον οποίο θα περίμεναν οι ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ, καθώς γνώρισαν την ήττα με 1-0 από την Σαουθάμπτον.

Καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, οι «Reds» μπορεί να είχαν την υπεροχή απέναντι στον αντίπαλο αλλά ήταν εξαιρετικά άστοχη, έχοντας το πρώτο σουτ της στον στόχο στο 75ο λεπτό με τον Σαντιό Μανέ.

75 - Liverpool's first shot on target in this match came in the 75th minute, courtesy of Sadio Mané. It's their longest wait for an attempt on target in a Premier League match since December 2015 (89th minute vs Newcastle). Stifled. #SOULIV

