Χάσενχουτλ: «Ήταν ο αέρας, δεν έκλαιγα...» (vids)

Με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης της Δευτέρας στο St. Mary's, ο κόουτς των «αγίων» έπεσε στα γόνατα κι άρχισε να κλαίει βγάζοντας την πίεση και την ένταση της στιγμής για μια σπουδαία νίκη που πήρε η ομάδα του.

Λίγο αργότερα στο flash interview και ακούγοντας τον δημοσιογράφο να του αναφέρει τις συγκινητικές στιγμές τις οποίες φυσικά απαθανάτισαν οι κάμερες, ο Χάσενχουτλ προσπάθησε ανεπιτυχώς να τα ρίξει στον αέρα...

«Ήταν ο άνεμος, ήταν κρύος και ήρθε στα μάτια μου...» είπε, αποθεώνοντας τους ποδοσφαιριστές του για το τέλειο παιχνίδι που έκαναν.

'Because of the wind, the cold wind.'

Ralph Hasenhuttl explains his tearful full-time celebrations.

Full interview: https://t.co/lw4DQJFEe8 pic.twitter.com/toosmcH474

— BBC Sport (@BBCSport) January 4, 2021