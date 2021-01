Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Αναλαμβάνει πόστο δίπλα στον Σόλσκιερ ο Φλέτσερ (pic)

Ο Φλέτσερ με την 12ετή πορεία του στους «κόκκινους διαβόλους» θα βρίσκεται από εδώ και στο εξής στο τεχνικό επιτελείο της Γιουνάιτεντ.

Ο Σκωτσέζος, ο οποίος αγωνίστηκε μεταξύ 2003 και 2015 στην ομάδα, επιστρέψει στο «Ολντ Τράφορντ» προκειμένου να κάτσει στον πάγκο, δίπλα στον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ.

Τους τελευταίους μήνες ο Φλέτσερ εργαζόταν στην Κ-16 του συλλόγου ενώ νωρίτερα ήταν μέλος των ακαδημιών της ομάδας για οκτώ χρόνια, μέχρι να γίνει επαγγελματίας από τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον το 2003.

Back where it all began

We're delighted to announce Darren Fletcher has returned to United as part of Ole's coaching team #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) January 4, 2021