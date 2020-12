Δίχως ακόμα να είναι σε θέση να προπονηθεί για να καταφέρει ν' αγωνιστεί, ο Ραούλ Χιμένες βρέθηκε για πρώτη φορά στο γήπεδο σε ματς της Γουλβς μετά το σοβαρό χειρουργείο που έκανε για το κάταγμα στο κρανίο...

Ο Μεξικανός επιθετικός έχει να παίξει από τα τέλη του Νοέμβρη, όταν στο «Έμιρεϊτς» στη νίκη (2-1) της ομάδας του απέναντι στην Άρσεναλ χτύπησε στο κεφάλι σε εναέρια μονομαχία με τον Νταβίντ Λουίζ, διακομίστηκε στο νοσοκομείο κι εκεί χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Έκτοτε δεν έχει προπονηθεί και περιμένει τη μέρα που θα πάρει τη συγκατάθεση των γιατρών για ν' αρχίσει η επιχείρηση επαναφοράς του στη δράση.

Το βράδυ της Κυριακής, πάντως, ήταν για πρώτη φορά παρών στο «Μολινό» και μάλιστα πανηγύρισε και το γκολ του Σάις στο 86' για την ισοπαλία (1-1) απέναντι στην Τότεναμ.

Raul Jimenez is in attendance to watch tonights Wolves game pic.twitter.com/iUeLxXHoIG

Even those who couldn't be on the pitch enjoyed that goal...

pic.twitter.com/Vs9YdNMMlc

— Wolves (@Wolves) December 27, 2020