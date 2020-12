Ο Μπρούνο Φερνάντες είναι το «κλειδί» στην επίθεση της Γιουνάιτεντ (pics)

Με τον καλύτερο τρόπο έχει ξεκινήσει η φετινή σεζόν για τον Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος αποδεικνύει πως είναι αναντικατάστατος για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καθώς έχει βοηθήσει τα μέγιστα προκειμένου η ομάδα του να φτάσει στο -5 από την κορυφή, έχοντας μάλιστα και ματς λιγότερο από την πρωτοπόρο Λίβερπουλ.

Ο Πορτογάλος άσος έως τώρα έχει καταφέρει να βρει εννέα φορές τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα έχοντας μάλιστα μοιράσει και πέντε γκολ σε 13 αγώνες στην Premier League. Γεγονός που σημαίνει ότι έχει συμμετοχή σε πάνω από ένα γκολ ανά παιχνίδι των «κόκκινων διαβόλων» στο πρωτάθλημα.

Οπως και ο ίδιος δήλωσε στόχος του είναι να παραμείνει σε αυτά τα επίπεδα μέχρι και το φινάλε της φετινής σεζόν.

«Νομίζω πως όταν παίζεις για ένα τόσο μεγάλο σύλλογο, όλα είναι πιο εύκολα. Έχεις τόσο καλούς παίκτες δίπλα σου, που κάνουν και το δικό σου έργο ευκολότερο. Οι συμπαίκτες μου με βοηθούν να γίνομαι καλύτερος. Αυτό θέλω να κάνω κι εγώ σε εκείνους.

Επομένως, τα νούμερά μου είναι καλά, όμως τώρα είναι που πρέπει να συνεχίσω έτσι. Τα πράγματα για μένα θα γίνονται όλο και πιο δύσκολα, αφού οι αντίπαλοι θα με μαθαίνουν καλύτερα με τον καιρό. Εννοείται πως με χαροποιεί το να έχω αυτά τα στατιστικά.

Ωστόσο, θέλω να γίνομαι συνεχώς καλύτερος, μέρα με τη μέρα. Ο μεγάλος προσωπικός μου στόχος είναι να τελειώσω τη φετινή Premier League, με περισσότερα γκολ και ασίστ από παιχνίδια. Αυτό θα ήταν πολύ καλό», τόνισε χαρακτηριστικά στο επίσημο κανάλι της ομάδας.

