Άρσεναλ: Τόσο βαριά ήττα σε κύπελλο μετά από 20ετία...

Ο Μικέλ Αρτέτα όσο κι αν δήλωσε πως στο γήπεδο είδε παίκτες – μαχητές να προσπαθούν για το καλό της ομάδας, οι ποδοσφαιριστές του είχαν μόλις μια τελική στην εστία στο πρώτο ημίχρονο, πέτυχαν ένα γκολ και στο δεύτερο μέρος του αγώνα με τους «πολίτες», είδαν την αρμάδα του Πεπ να τους «καθαρίζει» άνετα.

Το τελικό 4-1 στο «Έμιρεϊτς» ήταν η βαρύτερη εντός έδρας ήττα των «κανονιέρηδων» σε θεσμό του αγγλικού ποδοσφαίρου εκτός πρωταθλήματος, έπειτα από το 5-0 που είχε πετύχει η Τσέλσι για τον 4ο γύρο του LeagueCup τον Νοέμβρη του 1998.

Arsenal have suffered their biggest home defeat in a major domestic cup match since losing 5-0 to Chelsea in League Cup 4th round in November 1998 pic.twitter.com/WylxBnFWtG

— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) December 22, 2020