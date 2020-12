Η Μάντσεστερ Σίτι μοίρασε δώρα σε 5.500 παιδάκια της πόλης (pics)

Από κοντά δεν μπόρεσαν να κάνουν επισκέψεις, εξαιτίας φυσικά του κορονοϊού. Ωστόσο, ο Πεπ Γκουραδιόλα και οι παίκτες του ντύθηκαν σε γιορτινό κλίμα και έβγαλαν φωτογραφίες, στέλνοντας ωστόσο εξ αποστάσεως τα δώρα τους στα παιδάκια του ανατολικού Μάντσεστερ. Η Σίτι έστειλε δώρα συνολικά σε 5.500 μαθητές των δημοτικών σχολείων της περιοχής σε μία υπέροχη κίνηση αγάπης και στο πνεύμα των Χριστουγέννων.

Man City's players, coaches and staff delivered Christmas presents to every child in the care of Manchester City Council and every primary school child in East Manchester ?

Thank you to @mancity for bringing Christmas magic to our pupils by donating gifts to the children in East Manchester community! pic.twitter.com/2wEBXmcbo4

— St Anne's Ancoats (@StAnnesAncoats) December 18, 2020