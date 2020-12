Γουέιν Ρούνεϊ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποτελούν συνυφασμένες έννοιες από το 2004 και για μια αιωνιότητα, με τον εμβληματικό Άγγλο φορ να είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του κλαμπ και να έχει γράψει μοναδική ιστορία στο «Ολντ Τράφορντ». Πλέον, το κεφάλαιο «Ρούνεϊ» στους Κόκκινους Διαβόλους εμπλουτίζεται, καθώς ο γιος του 35χρονου στράικερ, Κάι, είναι κι επίσημα μέλος της οικογένειας του συλλόγου.

Ο 11χρονος Κάι υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο στην Ακαδημία του κλαμπ και μέσω φωτογραφίας που ανέβασε στα social media στο πλευρό της συζύγου, Κολίν, ο νυν υπηρεσιακός τεχνικός της Ντέρμπι εξέφρασε πόσο περήφανος πατέρας είναι για τον πρωτότοκο γιο του:

«Ημέρα περηφάνιας. Ο Κάι υπογράφει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Συνέχισε την σκληρή δουλειά γιε μου».

Proud day. Kai signing for @ManUtd. Keep up the hard work son pic.twitter.com/tTYuUZj7yn

— Wayne Rooney (@WayneRooney) December 17, 2020