Ο Άγγλος επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αν και σε ηλικία μόλις 23 ετών, κατάφερε να αναγκάσει την Κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον ν' ανατρέψει δυο φορές τις αποφάσεις που είχε πάρει για πρόγραμμα που θα πρόσφερε γεύματα στα παιδιά των σχολείων στον πολύ δύσκολο καιρό της πανδημίας.

Εκείνος από μόνος του συνεργαζόταν ήδη με οργανισμούς που συγκέντρωναν χρήματα και τρόφιμα ώστε να διατεθούν σε όλους όσους έχουν ανάγκη και στο Μάντσεστερ αλλά και σε ολόκληρη την Αγγλία, αφού μεγάλες εταιρείες και επιχείρησεις άρχισαν να μιμούνται το παράδειγμά του.

«Πολλές φορές δεν είχαμε ούτε ψωμί... Είναι ντροπή, αλλά έτσι συνέβαινε. Έκανα τρεις δουλειές κι αν δεν το έκανα αυτό δεν θα είχαμε φαγητό. Πολλές φορές έδινα το φαγητό μονάχα στα παιδιά κι όταν με ρωτούσαν αν έφαγα εγώ τους έλεγα ψέματα ότι είχα φάει...» ανέφερε η μητέρα του Μάρκους Ράσφορντ στο BBC Breakfast μπροστά στον συγκινημένο γιο της.

«Όταν έχεις περάσει από αυτό το στάδιο των δυσκολιών και έχει δει τις θυσίες, πάντα αρχίζεις κι εκτιμάς πολύ περισσότερο ακόμα και τα πιο απλά πράγματα...» είπε ο διεθνής επιθετικός των «κόκκινων διαβόλων».

“Sometimes we didn't even have a loaf of bread in the house”

For the first time @MarcusRashford’s mum Mel tells #BBCBreakfast about the family struggles that have driven the footballer's campaign against child food poverty.https://t.co/f8qLlRNM4j pic.twitter.com/OAAZ3AzSNI

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) December 17, 2020