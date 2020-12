Μουρίνιο σε Κλοπ: «Η καλύτερη ομάδα έχασε» (vid)

Έζησαν με πάθος την ματσάρα κορυφής, στην οποία η Λίβερπουλ πέτυχε νίκη – θρίλερ επί της Τότεναμ (2-1) και έμεινε μόνη πρώτη στην βαθμολογία της συναρπαστικής Premier League.

Μετά το τέλος του αγώνα, Γιούργκεν Κλοπ και Ζοσέ Μουρίνιο τα είπαν σε έντονο, αλλά φιλικό ύφος στον αγωνιστικό χώρο του «Άνφιλντ», με τον Πορτογάλο να αποκαλύπτει στη συνέχεια στην τηλεοπτική του συνέντευξη ότι είπε στον Γερμανό ότι «η καλύτερη ομάδα έχασε».

Ο Μουρίνιο πρόσθεσε πως «διαφώνησε με αυτή την άποψη», επισημαίνοντας ακόμα ότι «αν εγώ συμπεριφερόμουν δίπλα στον πάγκο όπως κάνει εκείνος, δεν θα είχα καμία πιθανότητα να παραμείνω στον πάγκο. Θα ήταν πολύ διαφορετικό για εμένα».

Words between Jurgen Klopp and Jose Mourinho at full-time

